F1 GP Giappone Suzuka 2023, qualifiche sabato: canale, orario, diretta tv e streaming

Si prosegue con il sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di F1 e dopo il venerdì dedicato alle prove libere ecco ancora la caccia alla pole del GP del Giappone 2023 a Suzuka: di sabato si terranno le qualifiche ufficiali, prima però spazio alle prove libere 3. Di seguito vi proponiamo allora le informazioni dettagliate su orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento, in virtù del fuso orario bisognerà fare le ore piccole.

Orari davvero poco accessibili per il pubblico italiano: alle ore 04.30 di sabato 23 settembre si terranno le FP3, mentre le qualifiche inizieranno invece alle ore 08: per entrambi gli appuntamenti diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e streaming su Sky Go, oltre che su Now, le qualifiche inoltre saranno trasmesse in replica su TV8 in chiaro, mentre su Sportface.it vi proponiamo la diretta testuale di FP3 e qualifiche. Ecco di seguito il nostro riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA GARA DOMENICA

Sabato 23 settembre 2023

ore 04:30-05:30 Prove Libere 3

ore 08:00-09:00 Qualifiche