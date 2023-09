Real Madrid-Union Berlino 1-0, Bonucci: “Sono venuto qua per ritrovare me stesso”

“Sapevamo che dovevamo venire qua e lottare su ogni pallone, col Real non si può lasciare niente. Sono venuto qui all’Union per aiutare la squadra a crescere, e per fare questo anno di carriera alla grande e ritrovare me stesso”. Lo ha detto Leonardo Bonucci, intervistato da Amazon Prime Video, dopo la sconfitta beffarda nel recupero del suo Union Berlino in casa del Real Madrid.