Highlights e gol Braga-Napoli 1-2: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 25

Gli highlights e le azioni salienti di Braga-Napoli 1-2, match della prima giornata di Champions League 2023/2024. Nel primo tempo il Napoli sfiora più volte il gol: Osimhen si presenta a tu per tu con Matheus ma è poco freddo. Poco dopo colpisce la traversa. Alla fine però nel recupero è una sua sponda a favorire il tiro al volo vincente di Di Lorenzo. Nel finale succede di tutto. Prima il gol di Bruma, poi l’autogol di Niakate che restituisce i tre punti alla squadra partenopea. Primi tre punti in Champions per Rudi Garcia.