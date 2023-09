Calcio a 5, qualificazioni Mondiali 2024: l’Italia lotta, ma la Spagna vince 1-0

Sconfitta di misura per l’Italia del Futsal, battuta 1-0 a Guadalajara dalla Spagna nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2024. Gli Azzurri del ct Bellarte lottano fino alla fine, ma cadono per il gol di Raul Campos a quattro minuti dalla fine. Si conferma ancora una volta la “maledizione spagnola”, visto che l’Italia non batte la Roja del Futsal addirittura dal 2005. Con questo risultato la spagna vola a punteggio pieno con 6 punti, mentre gli Azzurri restano fermi a quota 3 e ora torneranno in campo a ottobre con la doppia sfida alla Repubblica Ceca: appuntamento il 6 a Policoro alle ore 20, poi si vola a Plzen per giocare mercoledì 11 alle 19:10.

Dopo il match sono arrivate anche le parole del ct Massimiliano Bellarte: “Dobbiamo essere più efficaci in attacco, ma sicuramente abbiamo giocato bene. E’ in corso una crescita per essere competitivi, abbiamo avuto le nostre occasioni e dobbiamo essere sempre più allenati per queste partite.”