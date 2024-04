Borussia Dortmund, Terzic: “Abbiamo i mezzi per fare male al Psg di Mbappé”

L’allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Champions League contro il Paris Saint-Germain: “Nella fase a gironi, abbiamo visto una partita molto diversa contro il Paris nel nostro stadio. È stata una gara molto aperta in cui siamo stati un po’ più vicini alla vittoria. Il Paris è attualmente al suo massimo e dobbiamo fare meglio della prestazione mostrata allora, siamo fiduciosi che dimostreremo di essere migliorati”.

“Fermare il Paris non è facile. Penso che ogni avversario miri a fermare Kylian Mbappé, ma non sempre funziona. Dobbiamo prepararci a tutto. La cosa positiva è che abbiamo già sperimentato molto. Ci siamo guadagnati questo percorso affrontando avversari difficili. Non dobbiamo iniziare a esagerare, ma dobbiamo avere fiducia nelle nostre forze. Abbiamo un piano per fargli male”, ha aggiunto l’allenatore dei tedeschi.

In conferenza stampa anche l’ex juventino Emre Can: “I quarti di finale con l’Atlético sono stati storici e una serata molto emozionante per noi. Ora affrontiamo il Paris. Mbappé è uno dei migliori al mondo e ovviamente ci stiamo preparando. Idealmente dovremmo raddoppiare contro di lui e insieme dobbiamo difenderci da lui, ma anche dagli altri giocatori del Psg”.