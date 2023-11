Real Madrid-Napoli, Simeone illude con la GLT, poi Rodrygo e Bellingham (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

Subito botta e risposta in Real Madrid-Napoli. Giovanni Simeone porta avanti i suoi grazie a un tap-in sottoporta e l’aiuto della Goal Line Technology che certifica il pallone entrato sulla parata disperata di Lunin. Poi c’è il pareggio dopo appena un minuto a opera di Rodrygo che come col Cadice prende palla, salta tutti e tira all’incrocio. Infine, Bellingham di testa per il ribaltone. In alto e di seguito ecco i video.