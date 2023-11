Champions League: Manchester United ripreso dal Galatasaray e quasi fuori, il PSV ribalta il Siviglia

Termina 3-3 la partita del RAMS Park tra Galatasaray e Manchester United, valida per la 5^ giornata del girone A della Champions League, che costringe lo United a vincere obbligatoriamente l’ultima partita contro il Bayern Monaco per inseguire la qualificazione agli ottavi di finale. Partita pazza e piena di emozioni. Lo United in meno di venti minuti trova due gol con Garnacho e Bruno Fernandes che sembrano indirizzare il match. I Padroni di casa reagiscono e riaprono la partita grazie ad Hakim Ziyech poco prima della mezzora di gioco. Ospiti che allungano nuovamente col gol di McTominay, salvo poi farsi raggiungere nel giro di dieci minuti tra il sessantesimo ed il settantesimo dai gol, ancora, di Ziyech e Akturkoglu con la complicità di Onana. Manchester United che parte forte e trova il doppio vantaggio dopo appena venti minuti coi gol di Garnacho e Bruno Fernandes. Reagisce il Galatasaray che la riapre alla mezzora col gol di Ziyech da calcio di punizione diretta. Nella seconda frazione McTominay ristabilisce temporaneamente le distanze segnando il terzo gol di serata per gli ospiti. Il Galatasaray riesce nuovamente a riaprire la partita, sempre con Ziyech, complice una papera di Onana che riporta in partita i turchi. Con l’inerzia a favore, i padroni di casa spingono e riescono a trovare il gol del definitivo 3-3 con Akturkoglu.

Il PSV batte il Siviglia in rimonta 2-3 al Ràmon Sanchez Pizjuan nella partita valida per il girone B della Champions League ed avvicina la qaualificazione. Per gli andalusi arriva l’eliminazione matematica dalla competizione. Partita a due facce. Meglio gli Andalusi nella prima frazione che sbloccano il risultato grazie al colpo di testa di Sergio Ramos e trovano provvisoriamente anche il raddoppio con la rete di Djibril Sow che però viene annullata dal VAR. In avvio di secondo tempo il Siviglia raddoppia con En-Nesyri indirizzando il match. Intorno all’ora di gioco, l’espulsione di Ocampos cambia completamente l’inerzia del match e gli ospiti ne approfittano riaprendo la partita nei minuti subito successivi al provvedimento col gol di Saibari, un autogol di Gudelj a dieci dalla fine rimette in parità la partita ed in pieno recupero la rete di Pepi ribalta completamente il risultato e consegna la vittoria al PSV. Nel primo tempo i padroni di casa si divertono e fanno divertire e dopo aver creato non pochi grattacapi agli avversari passano in vantaggio col colpo di testa di Sergio Ramos. Poco dopo gli andalusi trovano il raddoppio con Djibril Sow, ma il VAR annulla la rete e il risultato rimane sull’1-0. Nel secondo tempo i padroni di casa trovano subito la rete del raddoppio grazie ad En-Nesyri e indirizzano la partita dalla loro parte. Attorno all’ora di gioco, Ocampos commette una clamorosa doppia ingenuità che sposta l’inerzia del match e condanna il Siviglia. L’ex Milan si fa ammonire due volte in tre minuti e viene espulso per doppia ammonizione lasciando in dieci i suoi. Il PSV, forte della superiorità numerica, prima riapre la partita con Saibari, a dieci dalla fine causa un’autogol di Gudelj pareggia la partita ed infine in pieno recupero trova anche il gol vittoria con Pepi.