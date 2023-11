Coppa Italia Serie C 2023/2024: il Catania elimina il Crotone ai rigori e vola ai quarti

Il Catania riacciuffa per tre volte il Crotone e poi lo elimina ai calci di rigore per 6-5 dcr. Partita pazza al Massimino e con ribaltamenti di fronte continui, si decide dal dischetto dove gli ospiti sbagliano per tre volte, consegnando così il pass per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C 2023/2024 alla formazione siciliana, che sfiderà così il Pescara per un posto nelle semifinali del torneo.

Partita incredibile al Massimino e la sblocca dopo appena sei minuti Tribuzzi, portando così avanti i pitagorici. La squadra calabrese sembra in controllo delle operazioni e nel primo tempo non subisce più di tanto, anche se i ragazzi di Lucarelli si riorganizzano e propongono con continuità interessanti trame di gioco, spinti dal poco pubblico ma rumoroso. Nella ripresa succede praticamente tutto è il contrario di tutto: al 54′ De Luca pareggia i conti, al 57′ Tumminello riporta avanti i calabresi, al 60′ Dubickas per il nuovo pareggio degli etnei. Minuto 70′ e per la terza volta i ragazzi di Zauli tornano in vantaggio, ma all’86’ Di Carmine trasforma un netto rigore per fallo di D’Ursi su Mazzotta. Al triplice fischio la situazione di parità comporta gli inevitabili supplementari, dove succede ben poco, si va ai rigori e sorridono ai rossoazzurri eliminando i rossoblu.