Milan-Napoli domani sera in TV: canale, orario e diretta streaming andata quarti Champions League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la sfida tra Milan e Napoli, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. La massima competizione calcistica europea entra sempre di più nel vivo e, visto che tre italiane si trovano dallo stesso lato del tabellone, la probabilità di vedere una squadra del Belpaese approdare in finale, cosa che non accade dal 2017, è ormai molto alta. Quel che è già certo, è che o Milan o Napoli saranno tra le quattro semifinaliste: per i partenopei sarebbe la prima volta nella loro storia, mentre non si può dire lo stesso per i rossoneri già 7 volte campioni. Nonostante il recente 4-0 con cui il Milan ha trionfato in Serie A, la classifica del campionato vede il Napoli saldamdente in testa e con un vantaggio di +22 sui meneghini: perciò, a partire con i favori del pronostico sarà la banda di Luciano Spalletti. Il calcio d’inizio è previsto per domani, mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 21:00. Diretta streaming su Amazon Prime Video.