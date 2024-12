Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si prepara alla sfida contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in una partita valida per il sesto turno di Champions League. “È un club che fa un lavoro straordinario, lo si vede dalla squadra e dallo stadio. Un esempio“, dice il tecnico dei Blancos riguardo agli avversari, nel corso della tradizionale conferenza stampa della vigilia. “La partita sarà molto impegnativa. L’Atalanta è migliorata molto dalla Supercoppa. Hanno grande dinamismo ed entusiasmo” Su Endirck : “Resta qui, come Güler. Non ho pregiudizi verso nessuno, che abbia 18 o 40 anni. Penso solo a prendere la squadra migliore. Chi è giovane deve imparare. Non c’è nessun pregiudizio. Bellingham? È cambiata un po’ la dinamica della squadra, non l’atteggiamento in campo. Vinicius? È un dubbio, come Rodrygo. Dipende dall’allenamento di oggi. Non ci sono più dubbi“. Un commento su Gasperini: “Siamo buoni amici. Il suo lavoro qui è fantastico, spettacolare. E ogni anno cambia tanti giocatori“. Valverde siede a fianco di Ancelotti. Per lui domani sarà la partita numero 280. “Non siamo abituati a questa posizione. Dobbiamo cambiare dando il massimo, facendo vedere il lavoro. Il ventiquattresimo posto è una fregatura vedere la classifica così. Siamo abituati a essere al top. Speriamo di chiudere l’anno con dei titoli. Dobbiamo dare il massimo per avere più tranquillità.