Morale alle stelle ma tanti impegni sul calendario per la Lazio che, dopo aver battuto a domicilio il Napoli e portato a casa tre punti fondamentali per il campionato, si prepara ad affrontare un’altra trasferta: quella di Europa League contro l’Ajax. Solita seduta post partita per i biancocelesti: scarico per chi è sceso in campo e allenamento normale per il resto della squadra. A tenere in ansia Marco Baroni sono le condizioni di Alessio Romagnoli, uscito anzitempo contro i partenopei a casa di un colpo subito. Le sue condizioni saranno da valutare, così come quelle di Matias Vecino che, però, dovrebbe rientrare in tempo per il match europeo. Contro gli olandesi tornerà a disposizione Rovella, squalificato nell’ultimo turno di campionato.