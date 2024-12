Le formazioni ufficiali della sfida tra Monza e Udinese, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. La squadra di Runjaic, nonostante il ko interno con il Genoa di settimana scorsa, naviga in acque tranquille e si trova al 10° posto con 17 punti. La formazioni di Nesta ha bisogno disperato di punti per uscire dalla zona retrocessione dopo gli stop di Cagliari, Lecce e Verona. Calcio d’inizio ore 20.45. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Giannetti, Zemura; Zarraga, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca