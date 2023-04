Real Madrid, Ancelotti: “Passaggio del turno meritato, sono contento anche per il Milan”

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Movistar al termine di Chelsea-Real Madrid, match di ritorno dei quarti di Champions League 2022/2023: “Eravamo consapevoli di dover soffrire per portare a casa match del genere. L’abbiamo fatto nella prima parte, in cui il Chelsea ci ha messo in difficoltà sulla sinistra. Poi abbiamo ritrovato l’equilibrio e giocato una gara completa, conquistando una meritata qualificazione. Siamo molto felici“.

Il tecnico del Real Madrid ha poi speso parole al miele per il Milan: “Sono contento perché torna in semifinale dopo tanto tempo. Allo stesso tempo mi dispiace per il Napoli perché apprezzo la squadra di Spalletti. Ma il Real deve pensare esclusivamente a sé stesso“.