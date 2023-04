Napoli-Milan 1-1, Spalletti: “Manca un rigore netto su Lozano, la sosta nazionali ci ha tolto qualcosa”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commentato a caldo ai microfoni di Mediaset l’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan: “Innanzitutto complimenti a loro per aver passato il turno, hanno capitalizzato il massimo nel doppio confronto. Noi invece abbiamo disputato una Champions di altissimo livello, ma in alcuni momenti siamo stati ingenui ed abbiamo pagato l’inesperienza. Inoltre qualche giocatore, come Osimhen, è arrivato con il fiato corto. La sosta delle nazionali ci ha tolto qualcosa“.

Spalletti ha poi parlato di “qualche ingiustizia”, commentando il mancato rigore: “All’andata chiunque ha contestato l’arbitro tranne quelli che indossavano la maglia del Milan. Stasera manca un rigore nettissimo su Lozano nel primo tempo, non si può non vedere al Var“.