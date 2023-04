Ranking Uefa, miglior stagione di sempre per l’Italia: battuto il record del 2014/2015

Le squadre italiane si stanno comportando benissimo nelle coppe europee quest’anno, grazie alle superlative prestazioni di Inter, Milan e Napoli in Champions League, di Roma e Juventus in Europa League e della Fiorentina in Conference League. L’Italia, così, è già certa di registrare la miglior stagione della storia per livello di punti conquistati nel Ranking Uefa per federazioni. L’Italia ha finora conquistato 19,214 punti, battendo il precedente record di 19 punti fatto segnare nella stagione 2014/2015, quando la Juventus arrivò in finale di Champions League, mentre Napoli e Fiorentina riuscirono a raggiungere le semifinali di Europa League.