Napoli-Milan, Lozano pubblica su Instagram il contatto con Leao

Napoli-Milan è stato un match che ha fatto discutere e non poco anche per quanto concerne le scelte arbitrali, con il direttore di gara Szymon Marciniak che è stato protagonista di una grave svista a danno dei partenopei. Al minuto numero 37, quando il risultato diceva ancora 0-0 e il doppio confronto era assolutamente in equilibrio, Hirving Lozano ha subito un contatto in area da parte di Rafael Leao, che, prima di sfiorare il pallone, ha preso abbastanza nettamente il piede dell’avversario. Il fischietto polacco, tuttavia, ha deciso di non assegnare il calcio di rigore e Lozano, sulle proprie storie di Instagram, ha pubblicato il video del contatto subito, salvo poi decidere di cancellare la storia qualche istante più tardi.