Napoli-Milan, Zazzaroni: “Come spesso accade, il risultato ha battuto il gioco”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha così commentato l’1-1 che, allo Stadio Diego Armando Maradona, ha permesso al Milan di eliminare il Napoli e di accedere alle semifinali di Champions League per la prima volta dal 2007. Un match in cui a fare gioco e a tirare di più sono stati i padroni di casa, con gli ospiti che hanno sfruttato le qualità dei propri uomini offensivi in ripartenza: “Come spesso accade, il risultato ha battuto il gioco – ha esordito Zazzaroni –. Complimenti a Pioli, che ha fatto quello che doveva rispettando la forza dell’avversario, lasciando al Napoli la gestione del pallone e ottenendo dai suoi una prestazione difensiva di altissimo livello: abbiamo visto più volte marcature doppie, anche triple, su Kvaratskhelia e Osimhen, una chiusura degli spazi di straordinaria efficacia”.