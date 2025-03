Ecco quanto hanno guadagnato i club che si sono qualificati per i quarti di finale della Champions League 2024/2025. Nella serata di ieri si è completato il quadro delle migliori otto squadre in Europa con gli occhi puntati soprattutto sul derby di Madrid con l’incredibile epilogo ai rigori che ha premiato il Real a discapito dell’Atletico. Come noto, il nuovo format della massima competizione europea per club è caratterizzata anche dai ricchissimi premi destinati alle squadre. In un’epoca in cui il bilancio tra costi e ricavi ha un’importanza sempre maggiore, andare il più avanti possibile in Champions League diventa quasi essenziale per assicurarsi un futuro prosperoso.

Basti pensare che, per l’approdo ai quarti di finale, l’Uefa ha destinato un montepremi totale di 100 milioni di euro il quale, diviso per otto, fa esattamente 12,5 milioni di euro a squadra. Per le partite dei quarti toccherà aspettare quasi un mese, ma si possono già fare i conti in tasca alle squadre: infatti, emergere vincenti dal prossimo doppio confronto e qualificarsi, quindi, alle semifinali vale ulteriori 15 milioni di euro.

Inter ai quarti di Champions League: quanto ha guadagnato finora

Ma facciamo un esempio pratico, prendendo in considerazione il caso dell’unica italiana ancora in gara, ovvero l’Inter. Un percorso strepitoso, fin qui, quello della squadra di Simone Inzaghi, che con grande esperienza si è assicurata il doppio confronto con il Feyenoord. Ora il livello si alza vertiginosamente, visto che il prossimo avversario sarà il Bayern Monaco. Ma ci sarà tempo per pensarci: intanto i nerazzurri possono godersi il nuovo bonus incassato, che fa sorridere le casse del club. Considerando l’intero percorso, dalla League Phase fino al superamento degli ottavi, l’Inter ha guadagnato poco meno di 100 milioni di euro. Una cifra già stratosferica, con la chance di diventare ancora più ricca.

Il calendario dei quarti di finale

Non solo quella tra Inter e Bayern Monaco. I quarti di finale, infatti, proporrà diverse sfide davvero suggestive. Dalla stessa parte di tabellone dell’Inter, ecco Barcellona-Borussia Dortmund: i blaugrana si sono confermati una delle squadre più divertenti da vedere, battendo il Benfica, mentre i tedeschi hanno battuto il Lille. Dall’altra parte, il già citato Real Madrid se la vedrà con l’Arsenal, che ha demolito il Psv nel doppio confronto. Chi vince se la vedrà con la vincente tra Psg e Aston Villa.

Questo, quindi, il calendario dei quarti:

MATCH DI ANDATA

Martedì 8 aprile

Ore 21:00 – Arsenal-Real Madrid

Ore 21:00 – Bayern Monaco-Inter

Mercoledì 9 aprile

Ore 21:00 – Psg-Aston Villa

Ore 21:00 – Barcellona-Borussia Dortmund

MATCH DI RITORNO

Martedì 15 aprile

Ore 21:00 – Borussia Dortmund-Aston Villa

Ore 21:00 – Aston Villa-Psg

Mercoledì 16 aprile

Ore 21:00 – Inter-Bayern Monaco

Ore 21:00 – Real Madrid-Arsenal