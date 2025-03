Le coppe europee entrano sempre più nel vivo. E l’Europa League non fa eccezione con ben due squadre italiane che vogliono andare sino in fondo: la Lazio di Marco Baroni e la Roma di Claudio Ranieri. Entrambe questa sera, alle 18:45, giocheranno il ritorno degli ottavi di finale della seconda competizione europea.

La Lazio giocherà in casa con il Viktoria Plzen forte del 2-1 maturato all’ultimo respiro grazie alla rete di Isaksen in doppia inferiorità numerica, 9 vs 11. La Roma, invece, dovrà andare a giocare nell’inferno del San Mames di Bilbao avanti 2-1 con il gol di Shomurodov al minuto 93. Se entrambe dovessero passare ai quarti di finale, in virtù del sorteggio, giocherebbero l’andata in trasferta ed il ritorno in casa. Ma, ovviamente, non sarà possibile. Andiamo a vedere cosa dice il regolamento, a tal proposito.

COSA DICE IL REGOLAMENTO UEFA

Secondo quanto previsto dal punto 4.2.2, “se c’è un conflitto nella gara di andata di questi turni tra le partite in casa di due squadre nella stessa competizione (in questo caso Europa League) che non possono essere giocate lo stesso giorno, la partita che coinvolge l’avversario con il ranking più basso nella fase di campionato sarà invertita”.

Quindi si andrebbe a vedere il posizionamento finale nella classifica unica della prima fase di Europa League che ha visto i biancocelesti chiudere al primo posto e i giallorossi quindicesimi.

In definitiva, qualora Lazio e Roma dovessero entrambe qualificarsi ai quarti di finale, la gara di andata all’Olimpico la giocherebbero i giallorossi, mentre quella di ritorno spetterebbe ai biancocelesti, nonostante entrambe secondo il sorteggio dovrebbero giocare il ritorno in casa. Ovviamente il problema non sussisterebbe qualora una delle due fosse eliminata agli ottavi di finale.

LE DATE DELLA FASE FINALE DI EUROPA LEAGUE

Ottavi di finale: 6 e 13 marzo

Quarti di finale: 10 e 17 aprile

Semifinali: 1 e 8 maggio

Finale: 21 maggio (Bilbao)

IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE

Bodo Glimt/Olympiacos vs Viktoria Plzen/Lazio

AZ Alkmaar/Tottenham vs Ajax vs Eintracht Francoforte

Fenerbahce/Rangers vs Roma vs Athletic Bilbao

Steaua Bucarest/Lione vs Real Sociedad/Manchester United