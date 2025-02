È il giorno di Milan e Atalanta in Champions League. I rossoneri di Sergio Coincecao e i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono chiamati alla rimonta dopo le sconfitte nelle gare di andata contro Feyenoord (1-0) e Club Brugge (2-1). Sia Diavolo che Dea potranno sfruttare il fattore campo di San Siro e del Gewiss, che saranno decisivi nella rincorsa alla qualificazione agli ottavi di finale. Un eventuale accesso alle migliori 16 d’Europa che porterebbe ben 11 milioni di euro nelle casse dei club. Il calcio d’inizio di Milan-Feyenoord è fissato per le 18.45. Atalanta-Brugge prenderà il via alle 21.00, in contemporanea con Bayern Monaco-Celtic e Benfica Monaco.

La distribuzione del montepremi fino alla finale

La UEFA ha approvato il sistema di distribuzione di entrate e uscite per il ciclo di competizioni dal 2024 al 2027, valido per Champions, Europa e Conference League. Ai fini della distribuzione, la soglia di fatturato lordo della UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League 2024/25 e della Supercoppa UEFA 2024 è stata fissata a 4.4 miliardi di euro. Un totale di 30 milioni di euro verrà pagato ai club coinvolti nei play-off UCL, con i club eliminati che riceveranno ciascuno un pagamento fisso di 4.29 milioni di euro. Per quanto riguarda la fase di campionato: 2.1 milioni di euro per vittoria e 700.000 mila euro per ogni pareggio. Inoltre a ogni squadra è stato corrisposto un importo in base alla propria classifica finale nella fase di campionato. L’ultima classificata ha ricevuto 275 mila euro. Ogni posizione a salire vengono distribuiti 275 mila euro aggiuntivi. Ai primi otto club sono stati corrisposti ulteriori 2 milioni di euro. Dalla 9ª alla 16ª posizione un milione aggiuntivo.

Le cifre della fase ad eliminazione diretta

Qualificazione per gli ottavi di finale: 11 milioni di euro per club

Qualificazione per i quarti di finale: 12,5 milioni di euro per club

Qualificazione per le semifinali: 15 milioni di euro per club

Qualificazione per la finale: 18,5 milioni di euro per club

Vittoria finale: 6.5 milioni di euro

In Europa League

Per quanto riguarda l’Europa, i bonus per ogni vittoria durante il campionato si attestano sulla cifra di 450 mila euro, 150 mila euro per il pareggio. L’ultima classificata ha ricevuto 75 mila euro. Stesso ragionamento fatto per la Champions, dalle posizioni di classifica a salire, 75 mila euro in più per ogni posizione dalla penultima in poi. I club classificati dalla prima all’ottava piazza sono stati premiati con 600 mila euro. Dalla 9ª alla 16ª posizione 300 mila euro in più.

Le cifre della fase ad eliminazione diretta