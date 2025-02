Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, martedì 18 febbraio 2025. In serata va in scena un turno cruciale per il cammino di Milan e Atalanta in Champions League: le due squadre, infatti, sono attese dal ritorno dei playoff, dove devono ribaltare le sconfitte dell’andata rispettivamente contro Feyenoord e Club Brugge. Nel corso della giornata, poi, proseguiranno i mondiali di biathlon a Lenzerheide con la prova individuale femminile, oltre ai tornei di tennis a Doha, Rio de Janeiro e Dubai. A completare il programma sono la seconda tappa dell’UAE Tour di ciclismo e le partite di Cev Cup e Challenge Cup di volley, con Novara e Chieri impegnate.