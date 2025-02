Dopo la gara col Como è stata definitivamente chiusa una doppia operazione. Portiere e attaccante, tutti i dettagli

La doppia ufficialità è arrivata durante il derby d’Italia con l’Inter, che la Juventus ha vinto grazie a un grande secondo tempo e alla rete di quel Conceicao che Giuntoli ha tutta l’intenzione di acquistare a titolo definitivo.

Juve, stretta di mano per Conceicao

Col Porto c’è un gentlemen agreement utile a definire l’operazione probabilmente a una cifra inferiore ai 30 milioni di euro.

Filo diretto con Mendes, a Torino per Yildiz

C’è un filo diretto col suo agente, Jorge Mendes, nelle ultime ore del mercato di gennaio sbarcato anche a Torino per incontrarsi con Yildiz e la sua famiglia. Qualcosa bolle in pentola, ma questa è un’altra storia. Una storia forse per la prossima estate.

Ufficiale il riscatto di Di Gregorio

L’attualità ci porta ai due affari conclusi in questo mese di febbraio. Più che conclusi, ufficiali in tutto e per tutto. Due riscatti, scattati dopo la gara con il Como vinta allo scadere per 2-1.

Bastava un punto per far scattare quello di Di Gregorio, sul quale Giuntoli ha puntato molto considerandolo una sorta di ‘nuovo’ Peruzzi.

Le cifre e il ‘pericolo’ Manchester City

La Juve aveva speso 4,5 milioni per il prestito oneroso, stabilendo il riscatto a 13,5 più altri 2 di bonus. Complessivamente parliamo di una operazione da 21 milioni per il portiere ex Inter e Monza, nel mirino adesso del Manchester City per il dopo Ederson.

Nico Gonzalez è tutto della Juve

È tutto della Juventus anche Nico Gonzalez, per dedizione alla causa tra i migliori in campo della sfida contro la squadra di Inzaghi. Pure il suo riscatto sarebbe dovuto scattare con il primo punto conquistato dall’undici di Motta nel mese di febbraio.

Punto, anzi tre punti arrivati in casa del Como di Fabregas, reduce da una vittoria pesantissima a Firenze e nel prossimo weekend avversario del Napoli di Conte.

Più di 60 milioni per Di Gregorio e Nico Gonzalez

Per l’argentino i viola di Commisso potrebbero incassare circa 41,5 milioni: 8 milioni per il prestito e 25 milioni per il riscatto sono sicuri, poi eventualmente altri 5 se dovessero scattare tutti i bonus.

Tra Di Gregorio e Nico Gonzalez, dunque, la Juve ha impegnato qualcosa come 63 milioni di euro. Alla faccia della proclamata spending review…