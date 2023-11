PSG-Newcastle, Luis Enrique: “Match che vale una finale. Il Parco dei Principi ci trascinerà”

“Il Parco dei Principi ci trascinerà, mi aspetto una grande atmosfera. Abbiamo davvero bisogno dei tifosi, abbiamo bisogno di uno stadio più caldo e appassionato del normale. Giocheremo questa partita come una finale. A questo livello le partite casalinghe sono fondamentali. Il pubblico per noi è una risorsa speciale, ci aspettiamo un supporto incredibile”. Sono le parole di Luis Enrique alla vigilia di un match fondamentale per il PSG contro il Newcastle. All’andata una pesante sconfitta per 4-1 al St.James’s Park: “Sono molto forti fisicamente, riescono a pressare forte e molto alto, c’è molta intensità. Se avete visto l’ultima partita contro il Chelsea, le condizioni fisiche sono ancora a quel livello. Sappiamo che sarà così anche domani, dovremo farci trovare pronti”.

Il PSG ha vinto le ultime sei partite di campionato portandolo in testa alla Ligue 1, ma l’allenatore si aspetta ancora di più: “La squadra non è ancora quella che voglio che sia, ma siamo in un processo di scoperta, possiamo ottenere ancora di più dai nostri giocatori e possiamo andare ancora oltre”, ha detto il tecnico spagnolo. “Ma quello che vedo già mi piace. Le soddisfazioni sono già tante ma c’è ancora molto margine di miglioramento. Siamo in un girone difficile e serrato, domani la partita sarà decisiva perché il girone si potrà decidere dopo la quinta giornata”, ha concluso.