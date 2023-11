Bologna-Torino, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Bologna-Torino, match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. Stadio Dall’Ara pronto a ospitare una sfida in cui due squadre con ambizioni europee come i felsinei e i granata vanno a caccia dei tre punti per rilanciare le velleità di classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di lunedì 27 novembre.

Bologna-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e Giancarlo Marocchi.