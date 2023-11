Verona-Lecce, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Verona-Lecce, match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Bentegodi si sfidano gli scaligeri e i salentini in quella che è una fondamentale partita con in palio tantissimo a livello di lotta per la salvezza, visto che si tratta di uno scontro diretto. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di lunedì 27 novembre.

Verona-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Fabio Bazzani.