Psg-Milan, Mbappé illegale: primo gol subito dai rossoneri in Champions, male Reijnders (VIDEO)

di Giorgio Billone 139

Kylian Mbappé devastante e illegale in campo aperto, Kalulu non riesce a contenerlo e intorno alla mezzora il Psg passa in vantaggio sul Milan. E’ il primo gol subito dai rossoneri in questa edizione della Champions League, nasce anche da un Reijnders davvero in difficoltà nel cercare di contenere Zaire-Emery, non riuscendo in nessun modo a far fallo e desistendo in modo forse troppo precipitoso. In alto ecco il video del gol.