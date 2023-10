Lazio, Pedro: “Sono molto arrabbiato, cambiamo mentalità”

“Abbiamo regalato un tempo, in Champions non si può regalare neanche un minuto. Sono molto arrabbiato per il risultato, dobbiamo cambiare mentalità perché con questo approccio alle partite non si fa risultato”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio Pedro dopo la sconfitta contro il Feyenoord in Champions League. “Loro sono entrati meglio ma noi dobbiamo cambiare mentalità nell’approccio alle partite. Ora pensiamo al campionato e a preparare emglio le prossime partite in Europa. Sapevamo che il Feyenoord fosse una squadra interessante e difficile da battere, tutte lo sono in Champions, ma serve un’altra mentalità altrimenti è difficile pensare di fare un risultato positivo”, ha concluso Pedro.