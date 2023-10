Udinese, tifosi si oppongono al ritorno di Cioffi: “Da infame te ne sei andato…”

L’Udinese dopo il pareggio contro il Lecce ha deciso di cambiare guida tecnica e di ritornare al passato per cercare di riprendere quota. Al posto di Sottil è arrivato infatti Gabriel Cioffi, ritorno che però non ha suscitato piacere almeno da una parte, gli ultras, della tifoseria.

Con uno striscione gli ultras dei friulani hanno “accolto” il ritorno di Cioffi in panchina, sottolineando di non aver dimenticato di aver lasciato proprio l’Udinese per sbarcare a Verona nella stagione del 2022. Questo il contenuto dello striscione: “Da infame te ne sei andato, la Nord non ha dimenticato“.