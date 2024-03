Psg, Luis Enrique: “Sostituire Mbappé come in Ligue 1? Chissà”

Il tecnico del Psg Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida ritorno in casa della Real Sociedad: “Abbiamo punti forti e altri meno perché fa parte di un processo: c’è molto margine di miglioramento ma penso che questo sia il momento più bello della stagione per noi. È una sfida importante e spero che potremo continuare l’avventura. Domani sarà sicuramente difficile perché affrontiamo una squadra forte, con un grande allenatore e con un ambiente che li caricherà al massimo. Un gol può cambiare la partita, ma da bambini sogniamo partite così. Dobbiamo essere ambiziosi e giocare: l’obiettivo deve essere quello di vincere la partita“.

L’ex tecnico blaugrana ha poi proseguito: “Tutte le partite di ritorno sono complicate, anche con un risultato migliore di questo. Il 2-0 può trarre in inganno se non inizi preparato: se parti confuso poi rischi, e noi cercheremo di evitare che ciò accada. Siamo in un momento eccezionale, in termini di risultati, di impegno, posso contare su 23 giocatori“. Infine l’allenatore spagnolo ha risposto a una domanda su Mbappé, sostituito all’intervallo nella sfida di Ligue 1 contro il Monaco: “Se potrebbe essere nuovamente sostituito? Forsi sì, forse no. Chissà“.