Pentathlon moderno, World Cup 2024: otto gli azzurri convocati per la prima tappa al Cairo

Come da tradizione, parte da Il Cairo la World Cup di pentathlon moderno. La città egiziana ospiterà da domani a domenica 10 marzo il primo appuntamento della stagione 2024 e l’Italia ci arriva provando a confermare quanto di buono fatto vedere la passata annata. La spedizione azzurra in Egitto sarà composta complessivamente da otto atleti, quattro ragazzi e quattro ragazze. Assieme a Elena Micheli, Alice Sotero, Alessandra Frezza e Giorgio Malan, ci saranno Alice Rinaudo (Fiamme Oro), Matteo Cicinelli (Carabinieri), Alessandro Colasanti (Carabinieri), Roberto Micheli (Fiamme Oro). In palio anche punti importanti per il ranking in vista di Parigi 2024 per coloro che ancora non hanno ottenuto l’accesso ai prossimi Giochi. La UIPM Olympic Pentathlon World Ranking list si chiuderà il 17 giugno 2024 e assegnerà pass per Parigi ai primi sei atleti non ancora qualificati tramite le gare disputate fino a quel momento.

“Arriviamo a questa prima tappa di World Cup con tre atleti già qualificati, e queste gare saranno un percorso verso l’Olimpiade, con l’obiettivo di qualificarsi per la finale di World Cup che sarà un vero e proprio test olimpico – ha spiegato il direttore tecnico azzurro Andrea Valentini – In campo maschile, ovviamente, andiamo a caccia di punti fondamentali per il ranking olimpico. Non sarà facile, già in questa prima Coppa del Mondo ci sono tutte le Nazionali al gran completo. I ragazzi si sono preparati al meglio, molto dipenderà dalle prove tecniche. Sarà dura perché come i nostri atleti gareggeranno per conquistare punti preziosi per il ranking olimpico”.