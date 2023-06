Probabili formazioni Inter-Manchester City, finale Champions League 2022/2023

Le probabili formazioni di Inter-Manchester City, finale di Champions League 2022/2023. E’ l’appuntamento con la storia per i nerazzurri, che si ritrovano da underdog in un atto conclusivo durissimo contro una squadra stellare, ma non per questo imbattibile. Si parte alle ore 21 di sabato 10 giugno a Istanbul, diretta tv su Sky Sport Uno e Canale 5. Andiamo di seguito a conoscere allora le possibili scelte dei due tecnici, Inzaghi e Guardiola, in vista dello scontro che assegnerà il trofeo più prestigioso a livello di club.

QUI INTER – Un solo vero dubbio per Inzaghi: Dzeko o Lukaku dal 1′? Probabilmente il bosniaco vincerà il ballottaggio, mentre in mezzo al campo Brozovic destinato a rimaner fuori.

QUI CITY – Sulle corsie esterne vedremo certamente Grealish e Bernardo Silva a supporto di Haaland, De Bruyne direttore d’orchestra.

Le probabili formazioni di Inter-Manchester City

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Džeko

Ballottaggi: Mkhitaryan 60% – Brozovic 40%, Dzeko 55% – Lukaku 45%

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland

Ballottaggi: –