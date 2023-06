Zverev-Ruud in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Roland Garros 2023

Alexander Zverev affronterà Casper Ruud nella semifinale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Gran bella storia quella del tennista tedesco, che dodici mesi fa sul campo dello Chatrier usciva in carrozzina dopo essersi distrutto una caviglia e ora avrà nuovamente una chance di poter conquistare una finale a Parigi. Di fronte questa volta non avrà Rafa Nadal, bensì colui che sarebbe potuto essere l’avversario l’anno scorso in un’eventuale finale. Ruud dopo il pessimo inizio di stagione è tornato sugli standard ai quali ci aveva abituato nel 2022 e sul rosso si dimostra un top-5 del circuito. Il norvegese si è aggiudicato lo scontro diretti giocato pochi mesi fa a Miami, mentre Zverev aveva vinto i due precedenti incontri risalenti al 2021, sempre su campi veloci.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Zverev e Ruud scenderanno in campo venerdì 9 giugno sul Campo Philippe Chatrier come 2°match dalle 15:00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.