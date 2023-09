La notizia era ormai pressoché certa, ma adesso è ufficiale: l’Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Aurelio Andreazzoli. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione. Il tecnico siederà in panchina per la sfida di domenica alle 12:30 contro l’Inter.