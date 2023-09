Pagelle Braga-Napoli 1-2: voti e tabellino Champions League 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Braga-Napoli 1-2, match della prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Primi tre punti per gli azzurri in una partita rocambolesca, decisa da un autogol nel finale di Niakate.

La prima occasione da gol all’Estadio Municipal è di Ricardo Horta, ma col passare dei minuti è il Napoli a fare la partita. Osimhen sfiora il gol a tu per tu con Matheus su regalo di Josè Fonte, poi con un destro colpisce la traversa. L’arbitro olandese Gozubuyuk concede anche un rigore per un contatto tra Osimhen e Niakate, ma al Var cambia idea e fischia fallo in attacco. Nel recupero il gol dell’1-0: Osimhen fa da sponda di testa per Di Lorenzo che al volo trova la traversa-gol. Anche nella ripresa il Napoli continua a spingere. Ed è il solito Osimhen il più pericoloso con una conclusione dal limite che sibila di poco a lato. Nel finale c’è il gol di Bruma di testa che gela i partenopei. Ma l’autogol clamoroso di Niakate restituisce i tre punti ai partenopei.

Braga (4-2-3-1): Matheus 6.5; Gomez 6, J. Fonte 5, Niakaté 4, Borja 6 (85′ Marin); Vitor Carvalho 5.5 (67′ Salazar 7), Al-Musrati 6.5; R. Horta 6, Djalo 6 (77′ Banza sv), Bruma 7, A.Ruiz 6.5 (85′ Pizzi sv).

In panchina: Horníček, Serdar Saatçı, André Horta, Paulo Oliveira, Mendes, Rony Lopes, Pizzi, Banza, João Moutinho, André Castro

All. Jorge 6.

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7.5, Rrahmani sv (13′ Ostigard 5), Juan Jesus 6, Olivera 6; Zielinski 6.5 (90′ Natan sv), Lobotka 6, Anguissa 5.5; Politano 6 (66′ Raspadori 5.5), Osimhen 6 (90′ Simeone sv), Kvaratskhelia 6 (66′ Elmas 6)

In panchina: Contini, Idasiak, Mário Rui, Zerbin, Lindstrøm, Zanoli, Gaetano

All. Rudi Garcia 6.

ARBITRO: Gözübüyük (NED) 6

RETI: 46′ pt Di Lorenzo, 84′ Bruma, 88′ aut. Niakate.

NOTE: serata piovosa, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Anguissa, Osimhen, Djalo, Fonte, Politano, Borja, Raspadori, Olivera. Angoli. 10-11. Recupero: 5′ pt, 5′ st.