Pagelle Psg-Real Sociedad 2-0: voti e tabellino andata ottavi Champions League 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Psg-Real Sociedad 2-0, match di andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024.

La Real Sociedad è la squadra che ha subìto meno gol (2) e meno tiri (12) nella fase a gironi. A Kylian Mbappè però bastano sei minuti per affacciarsi per la prima volta dalle parti di Remiro, che si fa trovare pronto sulla conclusione del fuoriclasse. La Real Sociedad non sta a guardare e nel finale del primo tempo sfiora l’1-0 con un siluro da fuori area di Merino, che scheggia la traversa. Nel primo tempo è la squadra di Alguacil a giocare meglio e con più fluidità di gioco. Ma nella ripresa è il Psg a passare in vantaggio. Cross sul primo palo, Marquinhos riesce a toccare: la sfera arriva a Mbappé che in allungo da pochi passi fredda Remiro. Al 70′ c’è il raddoppio. Barcola cambia passo, si presenta davanti al portiere e non sbaglia.

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma 6; Hakimi 6, Marquinhos 6.5, Danilo 6 (72′ L. Hernandez 6), Lucas Beraldo 6; Zaire-Emery 6, Fabian Ruiz 6, Vitinha 6; Dembélé 6.5 (83′ Kolo Muani sv), Mbappé 7, Barcola 7 (72′ Asensio 6).

In panchina: Keylor Navas, Arnau Tenas, Ugarte, Gonçalo Ramos, Mukiele, Soler, E. Mbappe, Mayulu.

Allenatore: Luis Enrique 6.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro 6; Traoré 5, Zubeldia 6, Le Normand 6 (78′ Pacheco sv), Galan 6 (88′ Aramburu sv); Mendez 6 (78′ Turrientes sv), Zubimendi 6, Merino 6.5; Kubo 6, André Silva 6 (78′ Sadiq), Barrenetxea 5.5 (66′ Zakharyan 6).

In panchina: Unai Marrero, Fraga, Gonzalez, Olasagasti, Magunacelaya, Marin

Allenatore: Imanol Alguacil 6.

Arbitro: Guida (Italia) 6.

RETI: 58′ Mbappè, 70′ Barcola.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Le Normand, Traore. Angoli. 9-7. Recupero. 2′ pt, 4′ st.