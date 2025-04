Il Barcellona asfalta il Borussia Dortmund nell’andata dei quarti di finale di Champions League 2024/2025. Punteggio pesante con i blaugrana che rifilano un secco 4-0 ai gialloneri e mettono in cassaforte la qualificazione in semifinale. Apre le danze il solito Raphinha al 25′. Dortmund che cala nel secondo tempo e subisce in meno di venti minuti il 2-0 e il 3-0, entrambi per mano di Robert Lewandowski (48′ e 66′). Al 77′ Lamine Yamal cala il poker. Servirà un’impresa al Borussia nella sfida di ritorno, in programma il 15 aprile (ore 21.00).

Le pagelle

BARCELLONA (4-3-3)

Szczesny (voto 6): poco impegnato e spettatore del dominio dei suoi compagni.

Koundé (voto 6): applicato, ormai il ruolo del terzino gli si è cucito addosso. Nessuna sbavatura.

Cubarsi (voto 6.5): annulla Guirassy e fornisce l’assist a Raphinha per sbloccare il match.

Martinez (voto 6.5): insieme a Cubarsi neutralizza tutti gli spunti del Borussia Dortmund.

Baldé (voto 6): presenza costante in fase offensiva. Vince il duello con un nervosissimo Adeyemi.

De Jong (voto 6.5): solite geometrie e ordine in mezzo al campo.

Pedri (voto 6.5): quando sta bene è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Qualche lampo di classe in una prestazione nel complesso sufficiente.

Lopez (voto 6): meno nel vivo del gioco rispetto ai compagni di reparto, fornisce l’assist per il 3-0 di Lewandowski.

Yamal (voto 7): semina il panico nella metà campo del Borussia Dortmund. Trova la gioia del gol nel finale.

Lewandowski (voto 7.5): media realizzativa paurosa in questa stagione. Ci prova nel primo tempo scaldando i guantoni di Kobel e lo batte due volte nel secondo tempo.

Raphinha (voto 7.5): trascinatore assoluto del Barcellona. Sblocca l’incontro e serve prima Lewandowski sul 2-0 e poi Yamal sul 4-0. Mvp.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3)

Kobel (voto 6): non può nulla di fronte alla superiorità blaugrana. Bravo a fermare Lewandowski ne primo tempo.

Bensebaini (voto 5): serata da incubo con Yamal dalla sua parte, ma il collega Ryerson non se l’è passata meglio con Raphinha.

Anton (voto 5.5): si perde Lewandowski sul gol del 2-0, ma tenere i ritmi di questo Barcellona è dura per chiunque.

Can (voto 5.5): soffre le pene dell’inferno nel secondo tempo, dopo una prima frazione di buon livello.

Ryerson (voto 5): stesso discorso fatto per Bensebaini, ma con Raphinha.

Nmecha (voto 5): non ancora adatto a certi palcoscenici. Non regge il confronto con De Jong e Pedri.

Chukwuemeka (voto 5.5): arrivato da poco dal Chelsea, serve un periodo di adattamento.

Brandt (voto 5.5): nel primo tempo ci prova come tutti i suoi compagni, ma si eclissa nei secondi 45 minuti.

Adeyemi (voto 4.5): nervosissimo sin dall’inizio. Perde il duello con Baldé e viene sostituito a fine primo tempo.

Guirassy (voto 4.5): poco coinvolto nel gioco. Si mangia il gol del potenziale 1-0 dopo quindici minuti.

Bynoe-Gittens (voto 5): il meno negativo del tridente, ma la prestazione non è sufficiente.