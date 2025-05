La finale di Champions League 2024/25 sarà Inter-PSG. Il Paris bissa la vittoria dell’andata e batte l’Arsenal anche al ritorno grazie ad un 2-1 maturato con le reti di Fabian Ruiz e Hakimi. Inutile la rete di Saka, che nel finale ha accorciato lo svantaggio. Sabato 31 maggio è in programma la finalissima all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

LE PAGELLE

PSG

Donnarumma 8

La parata di ieri di Sommer su Yamal sembrava essere destinata a vincere il premio di miglior intervento dell’anno. A cambiare le gerarchie ci pensa il portierone italiano con un colpo di reni impressionante su Odegaard. Nella ripresa sfoggia un’altra prodezza su Saka. La finale inizierà dalla porta.

Hakimi 7.5

Si procura il rigore, poi sbagliato da Vitinha. Pochi minuti dopo è lui a realizzare il 2-0 con un gran tiro a giro. Sfiderà da ex l’Inter in finale. Tra gol (6) e assist (14) è a quota 20 per partecipazione alle reti stagionali del PSG

Marquinhos 6

Una sola sbavatura nella ripresa che porta al gol di Saka. Un leader come lui non può permettersi di staccare la spina. Ha disputato più di un’ora di gioco ad altissimi livelli

Pacho 6.5

Ruvido, ma efficace

Nuno Mendes 6.5

Accompagna bene le azioni offensive (88′ Ramos sv)



Ruiz 7

Per lui parlano i numeri dei primi quarantacinque minuti: un tiro, un gol, 100% di duelli vinti (3/3), 5 respinte, 7 palloni recuperati. Non cala nella ripresa, anzi rimane nel vivo del gioco

Vitinha 6

Sfoggia le sue qualità tra le linee e non solo. Una serpentina in area è la cartolina della prima ora di gioco del portoghese, che poi rovina tutto calciando un bruttissimo rigore

Neves 7

Dominatore del centrocampo. Mette ordine alla manovra, vince una lunga serie di duelli e contrasti. Sa fare tutto e dà l’idea di essere uno dei calciatori fondamentali per Luis Enrique

Doue 6

Mentre a Roma vengono consegnati i David, a Parigi lui è attore non protagonista. Sfoggia qualche lampo di classe, ma lascia la scena ad altri (74′ Lucas Hernandez sv)

Barcola 5.5

Si divora la palla del 2-0. Il meno brillante dell’attacco parigino (70′ Dembele 6.5 Offre qualche suggerimento interessante ai colleghi d’attacco)

Kvaratskhelia 7

Tra i più ispirati. È in forma e si vede da come tenta le giocate. Colpisce un palo e serve più di un pallone invitante ai compagni di squadra

ARSENAL

Raya 7

Non ha colpe sui gol. Ha il merito di parare il rigore di Vitinha

Timber 5

Soffre contro i fortissimi attaccanti avversari (83′ White sv)

Saliba 5

Non sempre preciso nel posizionamento difensivo. Tante sbavature

Kiwior 5.5

Preciso nell’impostazione. Nell’azione del secondo gol però concede troppo spazio ad Hakimi

Lewis-Skelly 4.5

Inesperto. Va spesso in difficoltà negli uno contro uno. Il fallo di mano che porta al rigore è l’ultimo capitolo di una serata disastrosa (68′ Calafiori 6 Aggiunge qualità e solidità. Scintille nel finale con Kvaratskhelia)

Odegaard 6

Donnarumma gli toglie un gol che sembrava già fatto. Nel primo tempo è nel vivo del gioco. Cala nella ripresa

Partey 5

Una dormita in area porta al gol di Hakimi. Bocciato

Rice 6

Provvidenziale con un recupero su Barcola alla mezz’ora del primo tempo. Tra gli ultimi a smettere di crederci

Saka 7

Si accende nella ripresa dopo un primo tempo opaco. Donnarumma gli nega il gol con un grande intervento, ma la rete è rinviata al 77′. Dodicesimo gol stagionale, otto in meno della scorsa annata

Merino 6.5

Cerca spesso le soluzioni in verticale e dialoga bene con i compagni. Tra i migliori dell’Arsenal

Martinelli 5

Non incide in attacco ed è troppo leggero su Fabian Ruiz prima del tiro vincente dell’ex Napoli (69′ Trossard 6.5 Entra bene in partita e ispira il gol di Saka)