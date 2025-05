Aria pesante in casa Ferrari, con i piloti che sono già arrivati ai ferri corti. Ecco l’ultimo episodio assurdo.

La stagione della scuderia Ferrari non sta andando come dirigenti, tifosi e in ultimo piloti avrebbero sperato, nonostante una squadra degna di Space Jam ma in salsa automobilistica, invece che legata alla pallacanestro: con campioni come Charles Leclerc e Lewis Hamilton in squadra, chiunque si sarebbe aspettato un’annata formidabile condita da prestazioni eccezionali.

Invece, l’anno sta andando malaccio per non dire di peggio, con la squadra bloccata al quarto posto nella Classifica Costruttori e costretta a guardarsi le spalle perfino da Williams che l’anno scorso era tenuta bene a bada e Leclerc quinto a ben quaranta punti di distanza dal quarto posto di Russel con la Mercedes. Hamilton? Meglio non parlarne: è settimo, incastrato tra la Williams di Albon e la Mercedes di Antonelli…

Questa situazione è già sfociata in diversi episodi di tensione tra i piloti e la squadra, registrati tramite la stampa che ha ascoltato in diretta le conversazioni tra box e monoposto trovando assurde alcune frasi che sono state proferite. Un gesto su tutti potrebbe mandare su tutte le furie i tifosi di Ferrari, di fronte alla situazione che si viene a creare in casa della scuderia italiana…

Leclerc, un gesto imprevisto

Durante la gara a Miami, Leclerc ed Hamilton hanno avuto qualche scambio preoccupante con Adami ed il team, con il britannico che non ha gradito lo “swap” negato – concesso solo dopo una polemica – per andare a prendere la Mercedes di Antonelli e poi invertito pochi giri dopo, per consentire a Leclerc di riprendere la scia delle auto davanti a sé. Alla fine, nessuno dei due piloti è arrivato nemmeno a podio.

Il culmine della tensione è stato raggiunto quando, trovandosi una Williams alle costole poco dopo aver fatto passare Leclerc il pilota plurititolato Hamilton ha chiesto alla squadra via radio se: “Devo fare passare anche lui?”. Una frase ironica ma, nell’ambito di una gara molto tesa, interpretata da molti come una vera e propria rottura tra il pilota e il resto del team.

La telecamera montata su una delle due Ferrari però ha ripreso un gesto di Leclerc avvenuto appena dopo la gara. Arrivati ai box, i due piloti si sarebbero scambiati una pacca, un gesto distensivo. Che però potrebbe far arrabbiare ancora di più i tifosi: se i due riescono a comprendersi ed andare d’accordo fuori dalla pista, come è possibile che l’atmosfera con i box in gara sia così tesa? In casa Ferrari qualcosa non gira come dovrebbe. E potrebbe essere tardi, per riprendere una stagione storta e avviata male.