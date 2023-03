Pagelle Porto-Inter 0-0: voti e tabellino Champions League 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Porto-Inter, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. Allo stadio Do Dragao di Oporto inizio di partita molto tattico con i nerazzurri che però non sfruttano due contropiedi favorevoli e non riescono a fare gol con Dzeko e Barella. Nella ripresa il Porto prova ad alzare la pressione, ma i nerazzurri tengono anche con un po’ di fortuna nel finale: un palo e una parata straordinaria di Onana portano i nerazzurri ai quarti di finale.

PORTO (4-2-3-1): D. Costa 6; Pepê 6, Cardoso 6, Marcano 6, Zaidu 5.5 (40’st Wendell sv); Grujic 6.5, Uribe 5.5 (40’st Namaso sv); Evanilson 5 (26’st Martinez 6), Eustaquio 6 (26’st Franco 6), Galeno 5.5; Taremi 6. In panchina: Ramos, Veron, Carmo, R. Conceiçao, Folha, Sousa, Borges, Samuel. Allenatore: S. Conceiçao 5.5

INTER (3-5-2): Onana 8; Darmian 7.5 (35’st Skriniar sv), Acerbi 7, Bastoni 6.5 (29’st De Vrij); Dumfries 6.5, Barella 5.5 (35’st Brozovic sv), Calhanoglu 6.5, Mkhitaryan 7, Dimarco 6 (25’st D’Ambrosio 6); Martinez 5.5, Dzeko 6 (25’st Lukaku 6). In panchina: Handanovic, Cordaz, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Carboni, Correa. Allenatore: Inzaghi 6.5

ARBITRO: Marciniak (Pol) 5.5

NOTE: cielo sereno, campo in discrete condizioni.

Espulso Pepê al 45’+6’st per doppia ammonizione.

Ammoniti: Darmian, Dzeko, Acerbi, S. Conceiçao (all.).

Angoli 6-3 per il Porto.

Recupero: 3′; 7′