Highlights Porto-Inter 0-0: Champions League 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 13

Il video degli highlights di Porto-Inter, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. Allo stadio Do Dragao di Oporto inizio di partita molto tattico con i nerazzurri che però non sfruttano due contropiedi favorevoli e non riescono a fare gol con Dzeko e Barella. Nella ripresa il Porto prova ad alzare la pressione, ma i nerazzurri tengono anche con un po’ di fortuna nel finale: un palo e una parata straordinaria di Onana portano i nerazzurri ai quarti di finale.