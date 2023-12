Pagelle Newcastle-Milan 1-2, voti e tabellino Champions League 2023/2024

Le pagelle di Newcastle-Milan 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League 2023/2024. Al St. James Park i bianconeri fanno la partita ma l’occasione migliore del primo tempo è per i rossoneri oggi in maglia rosa e azzurra, prima però del vantaggio dei padroni di casa firmato Joelinton a punire un posizionamento difensivo non adeguato degli ospiti. Nella ripresa c’è la grande reazione della squadra di Pioli, in gol con Pulisic e Chukwueze che valgono l’Europa League. Di seguito ecco le pagelle.

GLI HIGHLIGHTS

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka 6; Trippier 6 (17’st Burn 5.5), Lascelles 5.5, Schar 5.5, Livramento 6; Miley 6.5 (26’st Longstaff 5.5), Guimares 6, Joelinton 7; Almiron 6, Wilson 6, Gordon 6.5 (17’st Isak 6). In panchina: Harrison, Karius, Hall, Dummett. Allenatore: Howe 5.5.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7; Calabria 6, Tomori 7, Hernandez 6, Florenzi 6; Reijnders 6, Musah 6 (38’st Chukwueze 7); Pulisic 6.5 (28’st Jovic 6.5), Loftus-Cheek 6 (28’st Pobega 6), Leao 6 (43’st Bartesaghi sv); Giroud 6.5 (38’st Okafor 6.5) In panchina: Mirante, Nava, Nsiala, Adli, Krunic, Traorè. Allenatore: Pioli 6.5.

ARBITRO: Makkelie (Olanda) 6.5.

RETI: 33’pt Joelinton, 14’st Pulisic, 39’st Chukwueze.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Leao, Maignan, Joelinton, Jovic, Musah, Florenzi, Schar. Angoli: 5-3. Recupero: 2’pt, 4’st.