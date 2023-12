Pagelle Atletico Madrid-Lazio 2-0: voti e tabellino Champions League 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Atletico Madrid-Lazio 2-0, match dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League che regala ai colchoneros il primo posto del gruppo. La serata parte male per i biancocelesti, in svantaggio dopo sei minuti con Griezmann che sfrutta un assist di Lino per mettere in rete. La reazione biancoceleste però è puntuale e affidata a Zaccagni e Guendouzi. Nel finale della prima frazione Hermoso firma il 2-0, ma c’è un fuorigioco di Lino e l’arbitro al Var toglie il gol. Ad inizio ripresa, dopo sei minuti, l’Atletico si riprende il secondo gol. E lo fa con Lino che scaglia un gran destro sotto la traversa dopo un tocco di Casale in area. La Lazio chiude al secondo posto.

HIGHLIGHTS

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak 6.5; Savic 6 (23′ st Azpilicueta 6), Gimenez 6 (1′ st Soyuncu 6), Hermoso 6.5; Molina 6, De Paul 6.5, Witsel 6 (18′ st Koke 6), Saul 6, Lino 8; Griezmann 7 (1′ st Depay 6), Correa 6 (18′ st Morata 6).

In panchina: Grbic, Antonio Gomis, Marcos Llorente, Galan, Reinildo, Riquelme, Aitor Gismera.

Allenatore: Simeone 6.5.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 4.5 (13′ st Lazzari 6), Casale 5.5, Gila 6, Hysaj 5.5 (25′ st Pellegrini 6); Guendouzi 6, Vecino 6, Luis Alberto 6 (19′ st Kamada 6); Pedro 5.5 (13′ st Felipe Anderson 6), Immobile 5.5 (19′ st Castellanos 5), Zaccagni 6.

In panchina: Sepe, Magro, Dutu, Cataldi.

Allenatore: Sarri 6.

ARBITRO: Serdar Gozubuyuk (NED) 6.

RETI: 6′ pt Griezmann, 6′ st Lino.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Pedro, Gimenez, Marusic, Guendouzi. Angoli: 5-3. Recupero: 2′ pt; 2′ st.