Pagelle Milan-Newcastle 0-0, voti e tabellino Champions League 2023/2024

Le pagelle di Milan-Newcastle 0-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Al Meazza dominio rossonero nel primo tempo per quanto riguarda le occasioni, ma c’è poca concretezza e si sprecano gol già fatti, nella ripresa non cambiano le cose ma non arriva lo spunto dei padroni di casa. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

MILAN (4-3-3): Maignan 6 (36’st Sportiello 6.5); Calabria 6 (1’st Florenzi 6.5), Thiaw 6.5, Tomori 7, Hernandez 6; Loftus-Cheek 6.5 (27’st Musah 6), Krunic 6, Pobega 6 (16’st Reijnders 6); Chukwueze 5.5 (16’st Pulisic 6), Giroud 5.5, Leao 5. In panchina: Mirante, Kjaer, Bartesaghi, Adli, Jovic, Okafor. Allenatore: Pioli 6

NEWCASTLE (4-3-3): Pope 6.5; Trippier 7, Schar 6, Botman 6, Burn 6; Longstaff 6, Bruno Guimaraes 5.5, Tonali 5 (27’st Anderson sv); Murphy 6 (18’st Almiron 5.5), Isak 5 (46’st Barnes sv), Gordon 5.5 (18’st Wilson 5.5). In panchina: Karius, Harris, Dummett, Lascelles, Targett, Hall, Livramento, Miley. Allenatore: Howe 5.5.

ARBITRO: Sanchez Martinez (Esp)

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Calabria, Schar, Musah, Giroud, Krunic. Angoli 6-1 per il Milan. Recupero: 0′; 5′.