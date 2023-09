Highlights Milan-Newcastle 0-0: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 32

Il video con gli highlights di Milan-Newcastle 0-0, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Primo tempo a tinte rossonere con molte occasioni ma davvero poca concretezza, nella ripresa ancora più schiacciati i bianconeri, ma i padroni di casa un po’ stanchi non riescono a sfondare in modo convincente. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE