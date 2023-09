Lazio-Atletico Madrid, Lotito: “Lo scorso anno abbiamo battuto l’Inter finalista e il Milan semifinalista”

“L’obiettivo è giocare partita dopo partita, sapendo che non siamo la prima squadra ma neanche l’ultima. L’Inter l’anno scorso è arrivata in finale, noi l’abbiamo battuta. Stessa cosa per il Milan in semifinale, l’abbiamo battuto. E anche il Napoli in campionato che poi ha vinto lo scudetto”. Lo ha rivendicato Claudio Lotito a Sky Sport prima della sfida di Champions League per la sua Lazio contro l’Atletico Madrid: “Penso che la presenza dei tifosi sia fondamentale. È motivo d’orgoglio per la società, che ha avuto fiducia dai tifosi. Una fiducia creata con fatti e non parole”.