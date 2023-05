Pagelle Milan-Inter 0-2, voti e tabellino andata semifinali Champions League 2022/2023

Le pagelle di Milan-Inter 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’andata delle semifinali di Champions League 2022/2023. Al Meazza show nerazzurro nel primo tempo con i gol di Dzeko e Mkhitaryan nei primi minuti, quindi il palo e anche un rigore però tolto col Var. Nella ripresa palo di Tonali e rossoneri maggiormente in partita, ma non cambia il punteggio e così Inzaghi è nettamente favorito su Pioli per la finale. Di seguito ecco le pagelle.

GLI HIGHLIGHTS

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6.5; Calabria 5 (37′ st Kalulu sv), Kjaer 5 (14′ st Thiaw 6), Tomori 5, Hernandez 5; Tonali 6, Krunic 5; Diaz 5.5 (37′ st Pobega sv), Bennacer sv (18′ pt Messias 5), Saelemaekers 5.5 (14′ st Origi 6); Giroud 5. In panchina: Mirante, Nava, Gabbia, Ballo-Touré, De Ketelaere, Rebic. Allenatore: Pioli 5

INTER (3-5-2): Onana 6; Darmian 7, Acerbi 7, Bastoni 7; Dumfries 7, Barella 7, Calhanoglu 6.5 (33′ st Gagliardini sv), Mkhitaryan 7.5 (17′ st Brozovic 6), Dimarco 7 (25′ st De Vrij 6); Dzeko 7.5 (25′ st Lukaku 6), Martinez 6 (33′ st Correa sv). In panchina: Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Zanotti, Asllani. Allenatore: Inzaghi 7

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna) 5.5

RETI: 8′ pt Dzeko, 11′ pt Mkhitaryan.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Krunic, Mkhitaryan, Tomori. Angoli 2-3. Recupero 4′ pt e 4′ +1′ st.