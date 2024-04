Pagelle Manchester City-Real Madrid 4-5 rigori, voti e tabellino ritorno quarti Champions League 2023/2024

Le pagelle di Manchester City-Real Madrid 4-5 dopo rigori con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2023/2024. A Etihad dopo il 3-3 roboante dell’andata ci si attende ulteriore spettacolo e questa volta in palio c’è la semifinale. Nel primo tempo la sblocca Rodrygo portando in vantaggio gli ospiti, inglesi che in tutti i modi provano a riacciuffare la parità e ci riescono con De Bruyne al 75′, trascinando tutto ai supplementari. In cui, però, ci sono poche occasioni e zero gol, pertanto ecco i calci di rigore come degna conclusione di un doppio confronto cinematografico.

Di seguito ecco le pagelle della partita.

GLI HIGHLIGHTS

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson 6.5; Walker 6.5, Ruben Dias 6.5, Akanji 6.5 (7′ sts Stones sv), Gvardiol 6.5; Rodri 6.5, De Bruyne 7 (7′ sts Kovacic sv); Bernardo Silva 5.5, Foden 5.5, Grealish 6 (27′ st Doku 7); Haaland 5.5 (1′ pts Alvarez 5.5). In panchina: Ortega, Carson, Aké, Sergio Gómez, Matheus Nunes, Bobb, Lewis. Allenatore: Guardiola 6.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin 7; Carvajal 6 (5′ sts Militao sv), Nacho 6.5, Rudiger 6, Mendy 6; Valverde 6, Camavinga 6, Kroos 6 (34′ st Modric 6); Bellingham 6.5; Rodrygo 6.5 (39′ st Brahim Diaz 6), Vinicius 6 (12′ pts Vazquez 6). In panchina: Arrizabalaga, González, Joselu, Ceballos, Fran García, Arda Güler. Allenatore: Ancelotti 6.

ARBITRO: Orsato (Ita) 6.5.

RETI: 12′ pt Rodrygo, 31′ st De Bruyne.

SEQUENZA RIGORI: Alvarez gol, Modric parato, Bernardo Silva parato, Bellingham gol, Kovacic parato, Vazquez gol, Foden gol, Nacho gol, Ederson gol, Rudiger gol.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Carvajal, Grealish, Gvardiol, Rodri, Mendy. Angoli: 18-1. Recupero: 2′ pt, 4′ st, 2′ pts, 1′ sts.