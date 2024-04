Manchester City-Real Madrid: tra i migliori in campo c’è anche Daniele Orsato, non sbaglia nulla

Manchester City e Real Madrid danno vita a una partita di alto livello, ma non è da meno quella di Daniele Orsato, l’arbitro italiano che potrebbe essere giunto a una delle ultimissime apparizioni in Champions League. A Etihad tra i migliori in campo, in mezzo ai vari De Bruyne e Rodrygo, troviamo il fischietto di Schio, che si presenta in una delle sue migliori versioni e fino ai rigori conduce a 47 anni abbondanti in porto una partita spigolosissima.

Il primo tempo è eccezionale per controllo delle azioni e precisione tecnica: otto falli fischiati, un cartellino giallo giusto a Carvajal che ha steso Grealish lanciato verso l’area di rigore seppur in posizione defilata e a quaranta metri dalla porta. Benissimo l’assistente Ciro Carbone in occasione del gol del Real: né Bellingham né Vinicius sono in fuorigioco durante il dipanarsi dell’azione e infatti il napoletano non alza la bandierina. Nella ripresa giallo a Grealish, corretto e accettato dal giocatore che annuisce. Credibilità. Al 63′ Orsato si ritrova in mezzo a un’azione, palla respinta proprio addosso al fischietto di Schio, colpito all’addome. Per fortuna nulla di grave, si riprende. Poco prima giusto giallo a Gvardiol, corretto anche quello al 90′ per Rodri e il suo fallo tattico. Si va così ai supplementari e la gestione continua a essere convincente. Episodio curioso al 111′: fallo su Camavinga ma indica il lato d’attacco del City, stupore generale e poi si corregge, con un sorriso. Poi, non resta che la formalità dei rigori.