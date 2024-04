Arsenal, Arteta dopo l’eliminazione contro il Bayern: “C’è tanta delusione, è mancato il lampo decisivo”

L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato ai microfoni di Tnt Sports in seguito all’eliminazione ai quarti di Champions League dopo la sconfitta 1-0 sul campo del Bayern Monaco: “Al momento c’è tanta delusione nello spogliatoio. Vorrei trovare le parole giuste per provare a risollevare la squadra, ma per ora non le ho“. Il tecnico basco ha poi aggiunto: “Ci abbiamo provato contro una squadra che ha molta esperienza. Con il pareggio c’era pochissimo margine: ci sono stati momenti in cui abbiamo giocato meglio, ma abbiamo commesso un grave errore nel difendere l’area e abbiamo concesso il gol. Poi ci abbiamo provato in mille modi, ma era difficile. Ora è il momento di stare vicino ai giocatori e di supportarli, perché sono loro ci hanno fatto sognare in questo viaggio“.

Arteta ha poi proseguito: “Solitamente è un errore o una magia a livello offensivo che risolve queste sfide. All’andata non siamo riusciti a vincere, ma avremmo potuto perché siamo stati meglio di loro. Oggi abbiamo dominato a tratti, ma serve il lampo nell’area di rigore per trovare la vittoria“. L’allenatore dei Gunners ha poi concluso: “Il club non ha giocato la Champions per 7 anni, volevamo arrivare in semifinale o in finale al nostro ritorno. Ma vedendo anche le altre squadre, servono diversi anni prima di arrivare a questi palcoscenici, invece noi eravamo molto vicini. Dobbiamo superare il dolore per la sconfitta di stasera e continuare domani con la stessa attitudine che abbiamo avuto finora“.