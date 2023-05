Pagelle Manchester City-Real Madrid 4-0, voti e tabellino ritorno semifinali Champions League

Le pagelle di Manchester City-Real Madrid 4-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del ritorno delle semifinali di Champions League 2022/2023. A Etihad è festa dei citizens, che dominano in lungo e in largo contro i blancos e li asfaltano con un poker firmato Bernardo Silva (doppietta), autogol nel finale da parte di Militao e Alvarez nel recupero. Per gli ospiti pesante delusione e stagione molto ridimensionata. Di seguito ecco le pagelle di City-Real.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson 7; Walker 7, Dias 7, Akanji 7; Stones 6.5, Rodri 7; Bernardo Silva 8, De Bruyne 7 (39′ st Foden 6.5), Gundogan 7.5 (34′ st Mahrez 6), Grealish 7; Haaland 5.5 (44′ st Alvarez 7). In panchina: Carson, Ortega, Phillips, Laporte, Sergio Gomez, Palmer, Lewis. Allenatore: Guardiola 7

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 7.5; Carvajal 5 (35′ st Vazquez sv), Militao 5, Alaba 5, Camavinga 5.5 (35′ st Tchouameni sv); Valverde 5, Kroos 5.5 (25′ st Asensio 6), Modric 6 (18′ st Rudiger 5.5); Rodrygo 5 (35′ st Ceballos sv), Benzema 5, Vinicius 5. In panchina: Lunin, Vallejo, Nacho, Hazard, Odriozola, Mendy, Mejia. Allenatore: Ancelotti 5

ARBITRO: Marciniak (Polonia) 6

RETI: 23′ pt Bernardo Silva, 37′ pt Bernardo Silva, 31′ st aut. Militao, 46’st Alvarez.

NOTE: cielo nuvoloso, terreno in ottime condizioni. Ammoniti Ruben Dias, Carvajal, Gundogan, Camavinga, Grealish. Angoli 7-3. Recupero: 2′, 3′.